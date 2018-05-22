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Фокус: Украина

В Дебальцево взорвали рейсовый автобус - один погибший, двое раненых (43)

Политнавигатор 2018.05.22 18:25
В контролируемом ДНР городе Дебальцево прогремел взрыв в пассажирском автобусе, Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова. "По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса", - сказал он. В результате взрыва дин человек погиб, двое получили ранения. Инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе No1, который ехал по улице
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