В Украине, в присутствии Порошенко, впервые ударили из ракетных комплексов Javelin (93)

ОстроВ 2018.05.22 20:09

В Украине 22 мая в присутствии президента Украины Петра Порошенко состоялись испытательные запуски из ракетных комплексов Javelin. "Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности вооружённых сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно возросли. Конечно же это оборонительное оружие и будет применено оно только тогда, когда мы будем иметь наступление Российской Федерации на позиции украинских войск" - заявил Порошенко