В среду в Киеве потеплеет до +27 (1)

Грім-Інфо 2018.05.22 20:40
23 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8
м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов.
Об этом сообщает украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами
небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +21...+28 градусов.
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, Киев