В среду в Киеве потеплеет до +27 (1)

Грім-Інфо 2018.05.22 20:40

23 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом сообщает украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +21...+28 градусов.