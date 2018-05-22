Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Боевики с начала суток осуществили около 10 прицельных обстрелов украинских позиций в зоне ООС

Боевики с начала суток осуществили около 10 прицельных обстрелов украинских позиций в зоне ООС (5)

Интерфакс-Україна 2018.05.22 13:36
1 мин читать Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили около 10 прицельных обстрелов позиций подразделений объединенных сил. "С полуночи по состоянию на утро уже зафиксировано около 10 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций подразделений объединенных сил", - говорится в сводке пресс-центра объединенных сил во вторник днем. Так, около 04:00 противник применил подствольные гранатометы,
МИНОМЕТ, АВДЕЕВКА, ГОРЛОВКА, ТРОИЦКОЕ, БОЕВИК, ДОНБАСС, Украина, Луганск, Россия, Новгород, Донецк, Минск
2018.05.23 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018