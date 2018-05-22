Боевики с начала суток осуществили около 10 прицельных обстрелов украинских позиций в зоне ООС (5)

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- НВФ обстреляли поселок под Мариуполем: выпущено более 90 мин 122 калибра : Донецкие Новости 00:26
- Нападения на объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе являются нарушением международного гуманитарного права, - пресс-секретарь ООН Дюжаррик : УкропNews.com 00:16
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- Боевики вечером из минометов обстреляли Талаковку в Донецкой области : Интерфакс-Україна 00:06