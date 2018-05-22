Рада ввела наказание за нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов (10)

Телеканал новин "24" 2018.05.22 20:30

Нелегальная продажа билетов на финал Лиги чемпионов будет караться штрафом / Фото из свободных источников За нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве предусмотрен штраф от 510 до 5100 гривен. Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины. Цель закона - охрана прав интеллектуальной собственности УЕФА, связанных с проведением в Украине финала Лиги чемпионов и финала женской Лиги чемпионов.