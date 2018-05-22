Рада ввела наказание за нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов (10)

2018.05.23 (10)2018.05.22 (532) →
- Рамос: В раздевалке Реала нет эгоистов : LikeNews 00:56
- Футбольные фаны не увидят раскрашенные лица киевских полицейских : ТВі 00:54
- Рамос: В раздевалке Реала нет эгоистов : Football.ua 00:36
- КРООС: "Три подряд финала ЛЧ - это безумие" : Dynamo-Kiev.com 00:29
- Знаменитый аргентинский форвард сделал прогноз на финал ЛЧ : Телеграф.com.ua 00:13
- Рамос: В раздевалке Реала нет эгоистов : NewsMir.info 00:10
- Букмекеры определились, какой клуб победит в киевском финале Лиги чемпионов : NewsMir.info 00:10
- Рамос: В раздевалке Реала нет эгоистов : Zakarpatie.com.ua 00:09
- Роналду: Было бы хорошо, если бы я сумел забить гол Ливерпулю : Bigmir)net Новости 00:08
- Пламен Пасков и Александр Жилин в прямом эфире на News Front : NewsFront 00:08
- Реал - Ливерпуль: Алонсо считает, что Клопп всех удивит в финале Лиги чемпионов : Футбол 24 00:04