Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Рада ввела наказание за нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов

Рада ввела наказание за нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов (10)

Телеканал новин "24" 2018.05.22 20:30
Нелегальная продажа билетов на финал Лиги чемпионов будет караться штрафом / Фото из свободных источников За нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве предусмотрен штраф от 510 до 5100 гривен. Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины. Цель закона - охрана прав интеллектуальной собственности УЕФА, связанных с проведением в Украине финала Лиги чемпионов и финала женской Лиги чемпионов.
ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, ЛИГА, КИЕВ, ЛИВЕРПУЛЬ, РЕАЛ, Мирошниченко, Киев, Украина, Россия
2018.05.23 (10)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018