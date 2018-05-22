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В Киеве на взятке задержали руководителя театра

В Киеве на взятке задержали руководителя театра (2)

Телеканал новин "24" 2018.05.22 21:31
В Киеве на взятке задержали руководителя театра / kyiv.gp.gov.ua Во вторник, 22 мая, в столице на получении взятки в 200 тысяч гривен задержали одного из руководителей Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Правоохранители установили, что руководитель театра требовал 200 тысяч гривен от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для
БАЛЕТ, ЮНОШЕСТВО, ВЗЯТКА, ТЕАТР, ОПЕРА, КИЕВ, Киев, Украина
2018.05.23 (2)

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