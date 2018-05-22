В Киеве на взятке задержали руководителя театра (2)

Телеканал новин "24" 2018.05.22 21:31
В Киеве на взятке задержали руководителя театра / kyiv.gp.gov.ua
Во вторник, 22 мая, в столице на получении взятки в 200 тысяч гривен
задержали одного из руководителей Киевского муниципального академического
театра оперы и балета для детей и юношества.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Правоохранители установили, что руководитель театра требовал 200 тысяч
гривен от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для
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, Украина