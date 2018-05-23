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Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ

Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ (20)

ЛІГАБізнесІнформ 2018.05.23 01:37
Фото: president.gov.ua Указом президента Порошенко Украина вышла из некоторых международных договоров, подписанных в рамках СНГ Во вторник, 22 мая , на сайте администрации президента появился указ Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров в рамках СНГ. Документ датирован 19 апреля 2018 года и вступает в силу со дня опубликования. Указ вводит в действие решение СНБО прекратить действие для Украины
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2018.05.23 (20)

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