Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ (20)

ЛІГАБізнесІнформ 2018.05.23 01:37

Фото: president.gov.ua Указом президента Порошенко Украина вышла из некоторых международных договоров, подписанных в рамках СНГ Во вторник, 22 мая , на сайте администрации президента появился указ Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров в рамках СНГ. Документ датирован 19 апреля 2018 года и вступает в силу со дня опубликования. Указ вводит в действие решение СНБО прекратить действие для Украины