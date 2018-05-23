Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ (20)

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- СНГ проигнорировало решение Украины о выходе: что будет дальше : Обозреватель 05:16
- Во внешнем независимом оценивании по математике приняли участие более 100 тысяч абитуриентов : НикВести 04:12
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ : Arena.press 04:12
- Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ : РБК-Україна 03:41
- Украина вышла из международных договоров СНГ : Gazeta.ua 03:05
- Порошенко обнародовал важный указ : Подробности.ua 02:39
- Коровы, завезенные на Сахалин для молочных мегаферм, дали первый приплод : Sakhalin.info 02:39
- Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ : Экономика.com.ua 02:30
- Петр Порошенко опубликовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ : Українські національні новини 02:18
- Петр Порошенко опубликовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ : ПрессОрг24 02:17
- Обнародован президентский указ о выходе Украины из международных договоров СНГ : Зеркало недели. Украина 02:14
- Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ : Новини онлайн 24 02:09
- Выход Украины из международных договоров СНГ: опубликован указ : ЛІГАБізнесІнформ 01:37
- Порошенко опубликовал указ о прекращении действия ряда договоров с СНГ : Телеканал новин "24" 01:30
- Президент официально остановил действие договоров СНГ : Vector News 01:16
- Порошенко опубликовал указ о прекращении действия для Украины некоторых договоров с СНГ : УкропNews.com 01:16
- Порошенко опубликовал указ о прекращении действия для Украины некоторых договоров с СНГ : УНИАН 00:47
- Украина выходит из СНГ: Порошенко подписал указ : Обозреватель 00:32
- Порошенко официально прекратил для Украины действие некоторых договоров СНГ : Газета День 00:26
- США продолжают работать над тем, чтобы привлечь режим Асада к ответственности : Голос Америки 00:16
- Обнародован президентский указ о выходе Украины из международных договоров СНГ : УкропNews.com 00:16
- Порошенко опубликовал указ о расторжении ряда договоров с СНГ : НикВести 00:12
- Порошенко ввел в действие решение о выходе из СНГ : Народный Корреспондент 00:12