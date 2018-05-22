Стала известна стоимость проезда скоростной электрички Киев-Борисполь (2)

ТВі 2018.05.22 23:54

Фото: На начальных этапах на маршруте будут курсировать 26 пар поездов Стоимость проезда на поезде по маршруту "Киев - международный аэропорт "Борисполь" составит до 80 гривен, сказал журналистам исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает LB.ua. Он добавил, что на начальных этапах на маршруте будут курсировать 26 пар поездов. Время ожидания поезда в пиковое время (утром и вечером) составит 30 минут,