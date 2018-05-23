В Днепре обнаружен тайник с огромным арсеналом оружия: опубликованы фото сотен гранат и мин (56)

Dialog.ua 2018.05.23 13:02

В Днепре сотрудники полиции обнаружили огромный арсенал оружия в составе 280 гранат, 37 мин и других боеприпасов, которые были вывезены группой лиц из зоны Операции Объединенных сил на Донбассе. Информацию об этом сообщает Нацполиция, публикуя фотографии изъятого арсенала. Гранаты, мины, патроны и оружейные боеприпасы были спрятаны в лесополосе. После обнаружения сотрудники силовых органов направили изъятое оружие для