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В Днепре обнаружен тайник с огромным арсеналом оружия: опубликованы фото сотен гранат и мин

В Днепре обнаружен тайник с огромным арсеналом оружия: опубликованы фото сотен гранат и мин (56)

Dialog.ua 2018.05.23 13:02
В Днепре сотрудники полиции обнаружили огромный арсенал оружия в составе 280 гранат, 37 мин и других боеприпасов, которые были вывезены группой лиц из зоны Операции Объединенных сил на Донбассе. Информацию об этом сообщает Нацполиция, публикуя фотографии изъятого арсенала. Гранаты, мины, патроны и оружейные боеприпасы были спрятаны в лесополосе. После обнаружения сотрудники силовых органов направили изъятое оружие для
ГРАНАТ, БОЕПРИПАСЫ, КАЛИБР, ПАТРОН, ТАЙНИК, ЗАПАЛ, Украина, Днепропетровск
2018.05.23 (56)

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