Хотели сорвать ГИА: следователи назвали одну из версий относительно распыления газа в харьковской школе (18)

Українські національні новини 2018.05.22 21:18

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 22 мая. УНН. Следователи в Харькове предполагают, что одной из версий относительно распыления газа в школе, было желание кого-то из учеников сорвать государственную итоговую аттестацию, что должна была проходить в эти часы, передает корреспондент УНН. "Предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие, - кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса.