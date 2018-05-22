Хотели сорвать ГИА: следователи назвали одну из версий относительно распыления газа в харьковской школе (18)

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- Полиция назвала предварительную причину отравления в харьковской школе : Sharij.net 00:40
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- Отравление в харьковской школе: всех детей выписали из больницы- ОГА : ДонПресс 00:27
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- МОН рекомендует усилить охрану в образовательных учреждениях : Газета День 00:26
- Полиция отрабатывает версию, что неизвестный газ в харьковской школе распылил один из учащихся, чтобы сорвать учебный процесс : УкропNews.com 00:18
- Отравление в харьковской школе: всех детей выписали из больницы : УкропNews.com 00:17
- Отравление в харьковской школе: всех детей выписали из больницы : Зеркало недели. Украина 00:16
- Причиной ЧП в школе Харькова могло стать ВНО - полиция : Новости N 00:14
- Все школы Харькова возьмут под охрану - Кернес : Newzz.in.ua 00:11
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- В школе Николаева распылили неизвестное ядовитое вещество: 37 детей в больнице. Фото : Актуальная Правда 00:11
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- Отравление в харьковской школе: полиция назвала версию : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- Отравление в харьковской школе: полиция озвучила свою версию : Gazeta.ua 00:05
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