Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных Facebook-пользователей (5)

2018.05.23 (5)2018.05.22 (33) →
- Скандал с Facebook: Цукерберг извинился в Европарламенте : Шиповник.ua 00:40
- "Святий Сад": Як у радянському Львові народилася республіка хіпі : Патріоти України 00:39
- Цукерберг: В 2016 году мы оказались не готовы к российскому вмешательству в выборы в США. Но теперь выборы защищены : Гордон 00:35
- "Это была ошибка": Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook : УкропNews.com 00:15
- Цукерберг во время слушаний в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook. ВИДЕО : Вої 00:05
- "Это была ошибка": Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных пользователей Facebook : УНИАН 00:03
- Создание открытого общества в Украине через общественные инициативы : "7 канал" (Одесса) 00:03