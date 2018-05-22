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Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных Facebook-пользователей

Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных Facebook-пользователей (5)

IPress.ua 2018.05.22 22:36
Он признал, xnj компания недостаточно осознавала свою ответственность Основатель Facebook Марк Цукерберг во время слушаний в Европейском парламенте во вторник, 22 мая, признал, что социальная сеть не приложила все необходимые усилия, чтобы помешать злоупотреблению информацией пользователей. Фото: zumapress.com Об этом сообщает Reuters. По его словам, "это была ошибка". Читайте также: Что мы узнали из истории о Facebook и Cambridge Analytica?
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2018.05.23 (5)

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