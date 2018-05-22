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Фокус: Украина

Арбитры ставили на свои матчи, ФФУ было осведомлено об этой проблеме, - СМИ (8)

Футбол 24 2018.05.22 13:34
Евгений Арановский Украинских арбитров подозревают в том, что они делали ставки на матчи, которые сами же и обслуживали. Как сообщал Футбол 24, в Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. В частности, звучала информация, что обыски проводились у арбитров Евгения Арановського, Виктора Арановського, Александра Павлюка и Александра Сахно. Как сообщает портал Betnews365, ряд украинских арбитров подозревается в
МАТЧ, АРБИТР, ОБЫСК, ОБЛАВА, ОРГАНИЗАТОР, ФУТБОЛ, Забранский, Севидов, Аваков, Павлюк, Сахно, Арановский, Украина
2018.05.23 (8)

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