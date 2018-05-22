Арбитры ставили на свои матчи, ФФУ было осведомлено об этой проблеме, - СМИ (8)

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- Кальчополи по-киевски. Как две трети футбольных клубов Украины обвинили в договорных матчах, но задержали только одного судью : Страна.ua 00:02
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