В Украине вошли в обиход электронные рецепты, будет указываться "Источник финансирования" (1)

Ведомости-Украина 2018.05.22 20:12

С 22 мая в Украине вступили в силу новые требования Министерства здравоохранения к выписке рецептов на лекарства и медицинские изделия. Сообщает пресс-служба Минздрава. "Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим медицинскую практику как ФЛП", -уточнили в МЗ.