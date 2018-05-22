В Украине вошли в обиход электронные рецепты, будет указываться "Источник финансирования" (1)

Ведомости-Украина 2018.05.22 20:12
С 22 мая в Украине вступили в силу новые требования Министерства
здравоохранения к выписке рецептов на лекарства и медицинские изделия.
Сообщает пресс-служба Минздрава.
"Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного
рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов.
Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим
медицинскую практику как ФЛП", -уточнили в МЗ.
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