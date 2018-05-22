В Дебальцево взорвался рейсовый автобус - сепаратистское СМИ (1)

Bigmir)net Новости 2018.05.22 17:39
По предварительной информации один человек погиб, еще двое получили ранения.
Предполагают, что взрывчатое вещество находилось внутри автобуса news-
front.info
В городе Дебальцево, контролируемом пророссийскими боевиками так называемой
ДНР, на улице Курчатова днем во вторник, 22 мая, произошел взрыв рейсового
автобуса.
Об этом сообщило информационный ресурс сепаратистов ДАН.
"Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса N1,
ДЕБАЛЬЦЕВО, АВТОБУС, РАНЕНЫЙ, ВЗРЫВ, КУРЧАТОВА, ВЕЩЕСТВО, Донецк
, Украина