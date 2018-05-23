В Харькове поймали военных, которые два года продавали наркотики курсантам (37)

КиевПравда 2018.05.23 10:36

Сегодня в 10:29 В Харькове правоохранители раскрыли группу военнослужащих, которые на протяжении двух лет продавали наркотики курсантам местного вуза. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, пишет КиевПравда. По информации полиции, задержанные покупали психотропные и наркотические средства через интернет, после чего фасовали их и сбывали. " - Установлено около десяти человек - курсантов вуза, которые покупали