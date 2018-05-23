В Харькове поймали военных, которые два года продавали наркотики курсантам (37)

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- В Харькове военные наладили наркобизнес среди курсантов военного вуза : УкропNews.com 11:48
- В Харьковской области военные торговали наркотиками : РепортерUA 11:41
- В Харьковской области военнослужащие распространяли наркотики среди курсантов - полиция : Гордон 11:35
- В Харькове военные наладили наркобизнес среди курсантов военного вуза : Зеркало недели. Украина 11:16
- В Харькове поймали военных, которые два года продавали наркотики курсантам : Антикор.com.ua 11:11
- В Харьковской области военные продавали наркотики курсантам : Весь Харьков 11:09
- В Харьковской области военные продавали наркотики курсантам : АТН 11:01
- В Харьковской области задержали группу военных-наркоторговцев : Корреспондент.net 11:01
- В Кременчуге задержали торговца "метамфетамином" : Кременчуцький Телеграф 10:58
- В военном вузе Харькова курсантам продавали наркотики : Bigmir)net Новости 10:38
- В Харьковской области правоохранители выявили группу военных, которые продавали наркотики курсантам : Интерфакс-Україна 10:36
- "Динамо" узгодило трансфер бразильця : Футбол Україна 10:36
- В Харькове поймали военных, которые два года продавали наркотики курсантам : КиевПравда 10:36
- Малый бизнес процветает: в харьковском вузе военные продавали наркотики курсантам : Vgorode.ua 10:33
- На Харьковщине правоохранители разоблачили группу наркоторговцев из числа военнослужащих : Городской Дозор 10:33
- В Харьковской области разоблачили группу военнослужащих-наркоторговцев : Українські національні новини 10:33
- В Харьковской области разоблачили группу военнослужащих-наркоторговцев : ПрессОрг24 10:32
- В Харькове военные снабжали наркотиками курсантов : Досье 10:28
- В Харькове полиция задержала военнослужащих, которые два года продавали наркотики курсантам : Преступности.нет 10:23
- В Харькове военные продавали наркотики курсантам : ОРД 10:20
- Военнослужащие Харькова подозреваются в распространении наркотиков среди курсантов : Николаевский центр журналистских расследований 10:12
- В Харькове военные 2 года продавали наркотики : Подробности.ua 10:10
- Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис : Насправді 10:07
- В Харькове курсанты баловались наркотиками : Харьков Один 10:07
- В Харькове задержали военных, продававших наркотики курсантам : 057.ua Харьков 10:01
- В Харькове военные-наркодиллеры снабжали наркотой курсантов военного вуза : Українські Новини 09:44
- В Харькове поймали военных, которые два года продавали наркотики курсантам : Соцпортал 09:42
- В военном вузе торговали наркотиками : Status Quo 07:43
- При пожаре в пятиэтажке в Приамурье погибли четыре человека : Росбалт 07:12
- В Харькове задержали военных: подозревают в продаже наркотиков курсантам : НикВести 07:12
- На Харьковщине военные продавали наркотики курсантам : Еспресо TV 07:03
- На Харьковщине задержана группа наркоторговцев из числа военнослужащих : Вибори в Україні та світі 04:16
- В Харьковской области задержали около 10 военнослужащих торговавших наркотиками : Ведомости-Украина 02:12
- Аэропорт Степанакерта используется в военных целях и работает согласно графику : Еркрамас 02:12
- На Харьковщине задержана группа наркоторговцев из числа военнослужащих : Times.dn.ua 01:50
- В Харькове военные два года продавали наркотики курсантам : IPress.ua 01:36
- В Харькове задержали военных, распространявших наркотики среди курсантов : Arena.press 01:12
- В Харькове задержали военных: якобы продавали наркотики курсантам : ЛІГАБізнесІнформ 01:07
- В Харькове поймали военных, которые два года продавали наркотики курсантам : InfoResist.org 00:46
- В Харькове военные два года сбывали курсантам наркотики : NewsMir.info 00:10
- В Харькове военные распространяли наркотики среди курсантов : Комментарии.UA 00:02