На курорте в Одесской области прогремел взрыв: есть потрадавший (27)

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- В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв, пострадал один из отдыхающих (5 фото) : ТСН.ua 02:14
- В Затоке произошел взрыв на базе отдыха, есть пострадавший : Arena.press 02:11
- На базе отдыха в Затоке произошел взрыв : Корреспондент.net 02:01
- На базе отдыха в Затоке произошел взрыв: фото : Телеканал новин "24" 02:00
- Неизвестные взорвали базу отдыха в Затоке: есть пострадавшие : Трасса Е95 01:43
- В Одесской области произошел взрыв на базе отдыха, - ФОТО : IPress.ua 01:36
- На базе отдыха в Затоке прогремел взрыв: есть пострадавшие : ДонПресс 01:27
- Взрыв на одесском курорте : Глобус Одессы 01:18
- При взрыве на базе отдыха в курортной Затоке пострадал отдыхающий : NewsMir.info 01:16
- На базе отдыха в одесской Затоке произошел взрыв : Сегодня.ua 01:12
- В Затоке произошел взрыв на базе отдыха, есть пострадавший : РБК-Україна 01:11
- На базе отдыха в одесской Затоке прогремел взрыв (фото) : Подробности.ua 01:10
- При взрыве на базе отдыха в курортной Затоке пострадал отдыхающий : Інформатор.news 01:06
- На базе отдыха в Затоке Одесской области произошел взрыв, пострадавший госпитализирован : Интерфакс-Україна 00:36
- На популярном курорте под Одессой прогремел взрыв (фото, видео) : УСБН Черкаси 00:21
- На популярном курорте под Одессой прогремел взрыв (фото, видео) : УСБН Одесса 00:17
- В Одесской области на базе отдыха произошел взрыв (ВИДЕО) : Вести.ua 00:15
- У Кропивницькому через прорив труби утворився 10-метровий фонтан (ВІДЕО) : Вголос 00:15
- На популярном курорте под Одессой прогремел взрыв (фото, видео) : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- На популярном курорте под Одессой прогремел взрыв (фото, видео) : УСБН Вінниця 00:14
- Бутусов: Бійців ВСУ вогнем поливають з гаубиць, а генерал Красноок заборонив відповідати : УСБН Житомир 00:14
- На популярном курорте под Одессой прогремел взрыв (фото, видео) : УСБН Житомир 00:14
- На популярном курорте под Одессой прогремел взрыв (фото, видео) : УСБН Запоріжжя 00:11
- При взрыве на базе отдыха в курортной Затоке пострадал отдыхающий : Антикор.com.ua 00:10
- На курорте в Одесской области прогремел взрыв: есть потрадавший : NewsOne 00:09
- Взрыв на базе отдыха в Затоке. Ранен человек : ICTV Факти 00:06
- В Затоке от взрыва в гостинице пострадал турист : Gazeta.ua 00:05
- На базе отдыха в одесской Затоке произошел взрыв: один человек ранен : 112.ua 00:00
- В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв: есть пострадавший (фото) : УСИ Одесса 23:58