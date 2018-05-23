На курорте в Одесской области прогремел взрыв: есть потрадавший (27)

NewsOne 2018.05.23 00:09

Взрыв прогремел во вторник, 22 мая, на базе отдыха в Затоке Одесской области, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс- службе Национальной полиции Одесской области. "Около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица.