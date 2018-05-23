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Фокус: Украина

США: Кремль должен положить конец насилию на востоке Украины (31)

From-UA.com 2018.05.23 11:34
Кремль контролирует насилие на востоке Украины и в его силах сделать так, чтобы это насилие прекратилось уже на следующий день. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Хезер Науерт во время ежедневного брифинга, передает УП. Она обратила внимание на то, что последнюю неделю на востоке Украины был одним из самых жестоких с начала года. "Пять украинских солдат погибли и 23 получили ранения.
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