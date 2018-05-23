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Фокус: Украина

Ужасное ДТП: На Трассе Киев-Чоп погибли 6 человек (32)

Без Табу 2018.05.23 10:16
На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП Утром 23 мая на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошла смертельная авария. В результате погибли 6 человек. Столкновение произошло между грузовиком и микроавтобусом Mercedes Sprinter. "В 7:20 поступило сообщение в дежурную часть о том, что возле села Вербляны произошло ДТП между микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком. Предварительно 6 человек погибли", - сообщили в Главном управлении
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