В США скончался известный американский писатель Филипп Рот (43)

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- Умер американский писатель Филип Рот : Телеканал новин "24" 09:30
- Умер американский писатель Филип Рот : Укринформ 09:17
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- В США скончался известный писатель : MIGnews.com.ua 09:08
- Умер известный американский писатель Филип Рот : LB.ua 09:07
- Умер писатель Филип Рот : Главное 09:05
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- Умер американский писатель Филип Рот : BBC Українська служба 09:01
- Умер знаменитый писатель : Апостроф 09:00
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- Умер американский писатель Филип Рот : Новое Время 08:40
- В Америке скончался лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий Филип Рот : NewsOne 08:39
- Умер американский классик Филип Рот, роман которого экранизировал Юэн Макгрегор : УНИАН 08:17
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- Филип Рот умер: названа причина : Обозреватель 08:16
- Скончался американский писатель Филип Рот : УСБН Вінниця 08:14
- Скончался американский писатель Филип Рот : УСБН Житомир 08:14
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- В США умер знаменитый писатель, выходец из Украины и автор романа "Заговор против Америки" : NewsMir.info 08:10
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- Скончался американский писатель Филип Рот : Bigmir)net Новости 08:08
- Умер автор "Американской пасторали" Филип Рот : Гордон 08:05
- Скончался американский писатель Филип Рот : Корреспондент.net 08:01
- В США умер знаменитый писатель, выходец из Украины и автор романа "Заговор против Америки" : Страна.ua 07:47
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