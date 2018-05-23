В США скончался известный американский писатель Филипп Рот (43)

Четверта Влада 2018.05.23 10:05

Українські новини В возрасте 85 лет скончался один из самых выдающихся романистов послевоенной Америки Филипп Рот. Об этом сообщает Украинская служба ВВС. Рот получил всемирную известность как автор романов "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Заговор против Америки" и др. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Вместе с тем, писатель за свою жизнь собрал большинство других престижных