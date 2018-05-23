В Тернополе неизвестные с битами напали на лагерь ромов (37)

Hronika.info 2018.05.23 12:41

Их задержали полицейские. Вечером во вторник, 22 мая, в Тернополе неизвестные с битами напала на лагерь ромов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com. По их информации, табор "разбомбили" на улице Микулинецкой. Через несколько минут после нападения на место происшествия прибыло 12 патрульных авто. Позже в пресс-службе местной полиции сообщили, что задержали 12 человек, которые "хотели разогнать" лагерь.