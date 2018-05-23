В Тернополе неизвестные с битами напали на лагерь ромов (37)

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- В Тернополе неизвестные с битами разгромили цыганский табор : Ракурс 10:30
- В Тернополе неизвестные с битами напали на цыганский табор : Arena.press 10:12
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- В Тернополе с битами напали на лагерь ромов : InfoResist.org 09:46
- В Тернополе неизвестные с битами напали на цыганский табор : Фокус 09:34
- В Тернополе неизвестные разгромили лагерь ромов : Телеканал новин "24" 09:30
- В Тернополе неизвестные с битами напали на табор ромов : DailyUA 09:24
- В Тернополе неизвестные с битами разгромили лагерь ромов : УкропNews.com 09:16
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