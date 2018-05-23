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Из-за крупной аварии на трубопроводе несколько районов Днепра осталась без воды

Из-за крупной аварии на трубопроводе несколько районов Днепра осталась без воды (53)

ГолосUA 2018.05.23 10:05
ГолосUA 09:44 23-05-2018 23 мая несколько районов Днепра остались без водоснабжения. В основном, отключение коснулось Правого берега. Об этом сообщил в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко. Водоснабжение отключили из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе. На данный момент коммунальные службы уже занимаются решением проблемы. По словам Михаила Лысенко, ликвидировать неисправность будут 5-6 часов.
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