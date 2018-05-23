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Больше ста тысяч митингующих и 180 акций. В МВД Франции подвели итоги протестов госслужащих по всей стране (29)

Новое Время 2018.05.23 10:10
Акция протеста в Париже закончилась столкновениями с полицией В массовых акциях протестов госслужащих во Франции прияли участие 139 тысяч человек. Об этом сообщили во французском Министерстве внутренних дел, пишет Le Dauphine. По данным силового ведомства, 124 тысяч митингующих вышли на 180 акций протестов в разных регионах Франции. В то же время, на улицы Парижа вышли около 15 тысяч человек.
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