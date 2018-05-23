Певец Иво Бобул заявил, что идет в президенты Украины (46)

Голос Правди 2018.05.23 14:39

На сайте издания "Голос Правды опубликована новая запись независимого журналиста Мирославы Бердник: Известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на грядущих президентских выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина. По его словам, он начинает собирать деньги на избирательную кампанию. "Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи.