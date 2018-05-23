Минобразования объявило выговор ректору университета, который отправил студентов в Крым (55)

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- Минобразования наказало ректора, пославшего студентов в оккупированный Крым : FaceNews 13:46
- Ректору Сумского университета объявили выговор за практику студентов в Крыму : Sharij.net 13:40
- В Сумах ректор педуниверситета получил выговор за практику студентов в Крыму : Bigmir)net Новости 13:38
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- Минобразования наказало ректора сумского вуза, который послал студентов практиковаться в Крым : Комсомольская Правда в Украине 13:31
- МОН объявило выговор ректору Сумского университета за практику студентов в аннексированном Крыму : 112.ua 13:30
- Ректора сумского вуза наказали за практику студентов в Крыму : QHA Крымские Новости 13:30
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- Ректора сумского вуза наказали за практику студентов в Крыму : Без Табу 13:16
- Ректору, который отправлял студентов на практику в оккупированный Крым, объявили выговор : InfoResist.org 13:16
- МОН наказало ректора Сумского университета за практику студентов в оккупированном Крыму : УкропNews.com 13:15
- Практика студентов в Крыму: МОН наказало ректора : Слово і Діло 13:12
- МОН объявило выговор ректору Сумского педуниверситета : РБК-Україна 13:11
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- Поездка студентов в Крым: ректору сумского вуза объявили выговор : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Ректора университета наказали за практику студентов в Крыму : Корреспондент.net 13:02
- Пославшего студентов в Крым ректора наказали : Обозреватель 13:02
- МОН объявило выговор ректору Сумского педуниверситета после практики студентов в Крыму : ПрессОрг24 12:47
- МОН наказало ректора Сумского университета за практику студентов в оккупированном Крыму : УНИАН 12:47
- Ректору Сумского педуниверситета объявили выговор за практику студентов в оккупированном Крыму : Зеркало недели. Украина 12:46
- Ректору Сумского педуниверситета объявили выговор за практику студентов в оккупированном Крыму : УкропNews.com 12:45
- Минобразования объявило выговор ректору за практику студентов в оккупированном Крыму : ТСН.ua 12:43
- Ректор отделался выговором за направление студентов на практику в оккупированный Крым : ОстроВ 12:39
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- МОН объявило выговор ректору Сумского педуниверситета после практики студентов в Крыму : Українські національні новини 12:33
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- Минобразования наказало ректора Сумского университета, отправившего студентов на практику в Крым : Страна.ua 12:32
- Ректору Сумского университета объявили выговор за практику студентов в Крыму : Капитал 12:19
- Ректору Сумского педуниверситета Лянному объявили выговор за практику студентов в оккупированном Крыму, - Минобразования : УкропNews.com 12:15
- Практика студентов в оккупированном Крыму: Ректору объявили выговор : Телеграф.com.ua 12:13
- Ректору Сумского педуниверситета объявили выговор за практику студентов в Крыму : LB.ua 12:07
- Ректору Сумского университета сделали выговор за практику студентов в Крыму : Главком 12:05