Кабмин запретил ввозить в Украину российский шифер (53)

ГолосUA 2018.05.23 17:35

ГолосUA 17:28 23-05-2018 Изменения внесли в перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, передает Левый берег. Кабинет министров принял постановление, запрещающее ввоз в Украину из России шифера и смеси нитрата аммония с карбонатом кальция с содержанием азота не более 28%. Соответствующее решение было принято на правительственном заседании в