Большая жатва: ГСЧС подала иски о закрытии 155 ТРЦ в Украине (56)

Iнше ТВ 2018.05.23 16:45

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подала в суд 405 исков о закрытии объектов из-за несоблюдения норм противопожарной безопасности. Об этом глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил во время заседания Кабинета министров Украины, передает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, среди объектов 155 торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и 30 больниц. "За нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски о закрытии