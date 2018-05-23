Большая жатва: ГСЧС подала иски о закрытии 155 ТРЦ в Украине (56)

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- После проверок пожарной безопасности ГСЧС подала в суд на закрытие 155 ТРЦ : Антикор Запорожье 15:08
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- За нарушение пожарной безопасности хотят закрыть 155 ТРЦ : ForUm 15:04
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- Пожарная безопасность: ГСЧС в суде требует закрыть 155 ТРЦ, 220 учебных заведений и 30 больниц : Trust.UA 14:52
- ГСЧС через суд требует закрыть более 150 ТРЦ : InfoResist.org 14:46
- Массовые проверки ТРЦ в Украине: спасатели подали в суд иски на закрытие 155 заведений : УСБН Суми 14:46
- ГСЧС будет добиваться закрытия "Магелана" и еще 154 ТРЦ по всей Украине : Укрудпром 14:45
- ГСЧС планирует закрыть 155 ТРЦ после проверок пожарной безопасности : UA.news 14:44
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- Массовые проверки ТРЦ в Украине: спасатели подали в суд иски на закрытие 155 заведений : FaceNews 14:31
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- ГосЧС после проверок хочет через суд закрыть 155 ТРЦ и 220 школ и садиков : DsNews 13:33
- ГСЧС хочет закрыть 155 ТРЦ после проверок пожарной безопасности : Дело.ua 13:32
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