В Свислочи наблюдают мор рыбы (52)

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- Морские пехотинцы Украины меняют цвет своих беретов : Телеграф.com.ua 14:43
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- Морские пехотинцы получили новые береты и новый праздник : FM-TV 14:36
- Морпехи получили новый праздник и изменили цвет беретов : ICTV Факти 14:36