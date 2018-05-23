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Фокус: Украина

В Свислочи наблюдают мор рыбы

В Свислочи наблюдают мор рыбы (52)

Газета "Перспектива" (Гродно) 2018.05.23 17:34
Автор Татьяна Черкес Фото Яна Хведчина К берегам водоемов агрогородка Свислочь прибивает мертвую рыбу. Об этом сообщили рыбаки.
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