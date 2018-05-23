НАБУ пришло с обысками в порт Южный (57)

AgroPortal.ua 2018.05.23 18:08

23 мая 2018. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в Одесской области, в частности в торговом порту "Южный". Об этом НАБУ сообщило в Twitter. "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный", - говорится в сообщении. Тем временем ГП "МТП "Южный" в Facebook сообщает, что следователи провели