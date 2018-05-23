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Украинский журналист получил восемь лет тюрьмы в Беларуси

Украинский журналист получил восемь лет тюрьмы в Беларуси (71)

Контракты.ua 2018.05.23 18:07
Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже. Об этом журналистам перед началом форума Минского диалога сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, пишет TUT.BY в среду, 23 мая. Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. "На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется", - сказал Кизим. С Шаройко также виделась его жена.
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