Украинский журналист получил восемь лет тюрьмы в Беларуси (71)

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- Украинскому журналисту дали 8 лет тюрьмы в Беларуси : Ирта-Fax 17:46
- Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Шаройко к 8 годам тюрьмы за "шпионаж" : Центр журналистских расследований 17:46
- Суд Беларуси приговорил украинского журналиста к 8 годам тюрьмы : Hronika.info 17:42
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- Посол: Белорусский суд вынес приговор Шаройко : Sharij.net 17:40
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- В Беларуси вынесли приговор украинскому журналисту Шаройко : NewsOne 17:39
- В Беларуси украинского журналиста приговорили к 8 годам за "шпионаж" : ОстроВ 17:39
- В Беларуси украинского журналиста приговорили к 8 годам за "шпионаж" : Bigmir)net Новости 17:38
- Украинский журналист Шаройко получил восемь лет колонии в Беларуси : MIGnews.com.ua 17:38
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- СМИ: Украинскому журналисту в Беларуси дали 8 лет лишения свободы : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- Украинский журналист Шаройко получил 8 лет колонии в Беларуси : LB.ua 17:37
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- В Беларуси украинскому журналисту Шаройко дали восемь лет за шпионаж, - посол : IPress.ua 17:36
- Белорусский суд приговорил украинского журналиста к 8 годам тюрьмы : Главред 17:35
- В Беларуси украинского журналиста приговорили к 8 годам за "шпионаж" : Еспресо TV 17:34
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- Суд Беларуси приговорил журналиста из Украины к 8 годам тюрьмы : ReplyUA.net 17:33
- Украинца Шаройко приговорили к 8 годам тюрьмы в Беларуси : Realist.online 17:32
- В Беларуси украинского журналиста Шаройко приговорили к восьми годам тюрьмы "за шпионаж" : Ракурс 17:30
- В Беларуси осужден украинский журналист : QHA Крымские Новости 17:30
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- Суд Беларуси лишил свободы украинского журналиста Шаройко на 8 лет : Телеграф.com.ua 17:13
- В Беларуси украинского журналиста Шаройко приговорили к 8 годам тюрьмы : ТСН.ua 17:13
- В Беларуси украинскому журналисту Шаройко присудили 8 лет лишения свободы : НикВести 17:12
- В Беларуси украинскому журналисту Шаройко присудили 8 лет лишения свободы : NewsMir.info 17:11
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- Суд Беларуси приговорил украинского журналиста к 8 годам заключения : Подробности.ua 17:10
- Украинского журналиста Шаройко осудили на более чем 8 лет тюрьмы в Беларуси : Новости Донбасса 17:09
- За шпионаж. В Беларуси украинского журналиста посадили за решетку на 8 лет : ICTV Факти 17:06
- В Беларуси приговорили украинского журналиста Шаройко к 8 годам тюрьмы : Хвиля 17:05