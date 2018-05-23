СБУ предупреждает о возможной масштабной кибератаке перед финалом Лиги чемпионов (57)

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- СБУ предупредила о российской кибератаке накануне финала Лиги чемпионов в Киеве : LikeNews 17:56
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- СБУ предупреждает о возможной масштабной кибератаке перед финалом Лиги чемпионов : UATV 17:44
- СБУ предупреждает о возможности кибератак накануне финала Лиги Чемпионов : Инфолайн 17:43
- СБУ предупредила о серьезной угрозе для страны накануне финала Лиги чемпионов : Гуру.ua 17:41
- СБУ предупредила об угрозе масштабной кибератаки из России : Hronika.info 17:41
- СБУ предупредила о российской кибератаке накануне финала Лиги чемпионов в Киеве : Главное 17:35
- СБУ предупреждает о возможной кибератаке накануне Лиги чемпионов : ForUm 17:34
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- СБУ предупредила о возможной кибератаке на госструктуры и частные компании : Комментарии.UA 17:32
- СБУ предупреждает о возможной масштабной кибератаке к финалу Лиги чемпионов : Укринформ 17:32
- СБУ предупреждает о масштабных российских кибератаках перед финалом ЛЧ : Телеканал новин "24" 17:30
- СБУ заявляет о подготовке РФ мощной кибератаки на украинские госструктуры накануне финала ЛЧ в Киеве : 112.ua 17:30
- СБУ предупреждает о возможной масштабной кибератаке накануне финала ЛЧ : Капитал 17:19
- СБУ прогнозирует масштабную кибератаку на госструктуры и частные компании : Олигарх Медиа 17:19
- СБУ предупредила о масштабной кибератаке накануне финала Лиги чемпионов : InfoResist.org 17:16
- СБУ предупредила о российской кибератаке накануне финала Лиги чемпионов в Киеве : Зеркало недели. Украина 17:16
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- СБУ предупредила о возможной масштабной хакерской атаке накануне финала Лиги чемпионов : Новое Время 17:10
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