СБУ предупреждает о возможной масштабной кибератаке перед финалом Лиги чемпионов (57)

UATV 2018.05.23 17:44

Подобные атаки фиксировались по всему миру начиная с 2016 года, однако, по имеющейся информации, на этот раз географически атака направлена именно на украинский сегмент интернета. Фото Укринформ-UATV Служба безопасности Украины предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов, сообщила пресс-центр СБУ. "Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну