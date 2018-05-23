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В оккупированном Крыму похищенного делегата Курултая крымскотатарского народа избили и вывезли в лесопосадку

В оккупированном Крыму похищенного делегата Курултая крымскотатарского народа избили и вывезли в лесопосадку (77)

Фокус 2018.05.23 22:34
Фото: dialog.ua Силовики затолкали Эгиза в машину, уложили на пол, надели мешок на голову и наручники и начали избивать В аннексированном Крыму ранее похищенный делегат Курултая кримскотатарского народа Асана Эгиз вышел на связь с родственниками. Он сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов принудительно остановили его на дороге, затолкали в микроавтоус, избили и вывезли в
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