В оккупированном Крыму похищенного делегата Курултая крымскотатарского народа избили и вывезли в лесопосадку (77)

Фокус 2018.05.23 22:34

Фото: dialog.ua Силовики затолкали Эгиза в машину, уложили на пол, надели мешок на голову и наручники и начали избивать В аннексированном Крыму ранее похищенный делегат Курултая кримскотатарского народа Асана Эгиз вышел на связь с родственниками. Он сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов принудительно остановили его на дороге, затолкали в микроавтоус, избили и вывезли в