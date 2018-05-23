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Порошенко заплатил не менее $400 тысяч за первую встречу с Трампом - BBC

Порошенко заплатил не менее $400 тысяч за первую встречу с Трампом - BBC (76)

Олигарх Медиа 2018.05.23 22:19
Британская телерадиокомпания BBC сообщает со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года. Об этом говорится в расследовании BBC, подготовленном журналистами в Украине и в США и опубликованном в среду вечером.
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