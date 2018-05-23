Порошенко заплатил не менее $400 тысяч за первую встречу с Трампом - BBC (76)

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- За первую встречу с Трампом Порошенко выложил 400 тысяч долларов, - СМИ : Українські Новини 20:44
- СМИ: Порошенко заплатил полмиллиона за встречу с Трампом : Телеграф.com.ua 20:43
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