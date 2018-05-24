Саммит США с КНДР отменен (204)

Газета День 2018.05.24 18:26

Фото Reuters Американский президент Дональд Трамп отметил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР. "Трамп отменяет 12 июня саммит с Ким Сен Ыном лидером Северной Кореи из-за "огромного гнева и открытой вражды" в последнем заявлении", - говорится в сообщении. Ранее Трамп заявил о возможной отмене встречи с Ким Чен Ыном.