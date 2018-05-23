Прифронтовое Зайцево на Донбассе снова оказалось под огнём ВСУ (2)

Политнавигатор 2018.05.23 20:25

Украинские военные снова открыли минометный огонь по населённому пункту Зайцево на северной окраине Горловки. Об этом сообщает руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент "ПолитНавигатора". "Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: в 17:45 по поселку Зайцево выпущено 14 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении. По словам Руслана Якубова, украинские боевики также вели огонь из РПГ,