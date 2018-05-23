Прифронтовое Зайцево на Донбассе снова оказалось под огнём ВСУ (2)

Политнавигатор 2018.05.23 20:25
Украинские военные снова открыли минометный огонь по населённому пункту
Зайцево на северной окраине Горловки.
Об этом сообщает руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов,
передаёт корреспондент "ПолитНавигатора".
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: в 17:45
по поселку Зайцево выпущено 14 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
По словам Руслана Якубова, украинские боевики также вели огонь из РПГ,
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