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Финал Лиги чемпионов в Киеве: Министр Стець примет у себя дома болельщиков

Финал Лиги чемпионов в Киеве: Министр Стець примет у себя дома болельщиков (7)

Футбол 24 2018.05.23 23:34
Юрий Стець / Фото Forbes Украина Министр информационной политики Юрий Стець рассказал, что примет участие в флешмобе, в котором примет у себя дома болельщиков Реала. В Киеве продолжается флешмоб, цель которого - бесплатно принять у себя дома болельщиков финала Лиги Чемпионов между Реалом и Ливерпулем, из-за высоких цен в гостиницах. Министр информационной политики Украины Юрий Стець тоже опубликовал на
ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, ЛИГА, КИЕВ, ЛИВЕРПУЛЬ, РЕАЛ, Киев, Украина
2018.05.24 (7)

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