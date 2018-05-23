Возможен ли обмен Вышинского на Сенцова и влияет ли на что-то голодовка? (1)

Слово і Діло 2018.05.23 16:42
23 мая 2018, 16:30
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Владимир Воляполитический эксперт
Ситуация непростая. На самом деле, если болеют или голодают какие-то
заключенные, то их не отпускают.
Об этом в комментарии "Слову и Делу" рассказал политолог Владимир Воля,
оценивая информацию о возможности обмена Вышинского на Сенцова и ситуацию с
голодовкой политзаключенного.
"Если отстраниться от политической мотивированности преследования, то
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