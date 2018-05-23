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Возможен ли обмен Вышинского на Сенцова и влияет ли на что-то голодовка?

Возможен ли обмен Вышинского на Сенцова и влияет ли на что-то голодовка? (1)

Слово і Діло 2018.05.23 16:42
23 мая 2018, 16:30 Читати українською Владимир Воляполитический эксперт Ситуация непростая. На самом деле, если болеют или голодают какие-то заключенные, то их не отпускают. Об этом в комментарии "Слову и Делу" рассказал политолог Владимир Воля, оценивая информацию о возможности обмена Вышинского на Сенцова и ситуацию с голодовкой политзаключенного. "Если отстраниться от политической мотивированности преследования, то
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ГОЛОДОВКА, КОЛОНИЯ, ОЛЕГ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, МАРЬЯНА, Сенцов, Кольченко, Каплан, Балуха, Динзе, Украина, Россия, Крым, Ростов-на-Дону
2018.05.24 (1)

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