Возможен ли обмен Вышинского на Сенцова и влияет ли на что-то голодовка? (1)

Слово і Діло 2018.05.23 16:42

23 мая 2018, 16:30 Читати українською Владимир Воляполитический эксперт Ситуация непростая. На самом деле, если болеют или голодают какие-то заключенные, то их не отпускают. Об этом в комментарии "Слову и Делу" рассказал политолог Владимир Воля, оценивая информацию о возможности обмена Вышинского на Сенцова и ситуацию с голодовкой политзаключенного. "Если отстраниться от политической мотивированности преследования, то