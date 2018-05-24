Все ракеты попали точно в цель: В Черниговской обл. прошли успешные испытания нового боевого модуля (44)

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- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : УСБН Суми 18:46
- КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля для бронетехники. ВИДЕО : УкропNews.com 18:45
- Под Черниговом испытали новый боевой модуль, поражающий бронированные цели : Українські Новини 18:44
- КБ ЛУЧ провело испытания нового боевого модуля. ФОТО : Информационное Сопротивление 18:42
- В Украине испытали новый боевой модуль ВИДЕО : Republic.com.ua 18:34
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : ДонПресс 18:27
- Володарка "Греммі" й "піаніст щастя": У липні в Дніпрі відбудеться легендарний фестиваль "JAZZ на ДНІПРІ" : Днiпровська мiська рада 18:26
- На Черниговщине состоялись успешные испытания нового боевого модуля : Газета День 18:26
- Совместная разработка КБ "ЛУЧ" прошла испытания : Петр и Мазепа 18:23
- ВСУ испытали новый боевой модуль, поражающий бронированные цели. ВИДЕО : Новости N 18:14
- В Украине испытали новый боевой модуль (видео) : Подробности.ua 18:09
- Поражает даже броню: ВСУ испытали новый боевой модуль : ICTV Факти 18:06
- КБ 'Луч' провело испытания нового боевого модуля для бронетехники. ВИДЕО : Вої 18:05
- ВСУ испытали под Черниговом новый боевой модуль (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 18:05
- В Украине испытали новый боевой модуль : Gazeta.ua 18:05
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : FaceNews 18:01
- КБ "Луч" провело испытания нового боевого модуля : Транспортный бизнес 17:48
- В Украине испытали новый боевой модуль (видео) : УНИАН 17:47
- На Черниговщине испытали новый боевой модуль : InfoResist.org 17:46
- В Украине успешно испытали новый боевой модуль (ФОТО, ВИДЕО) : UATV 17:44
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : Инфолайн 17:43
- На Черниговщине прошли испытания нового боевого модуля. Видео : Hronika.info 17:42
- Украинский боевой модуль испытали с иностранными партнерами : Hubs 17:41
- В Черниговской области прошли испытания боевого модуля с управляемыми ракетами. Видео : Гордон 17:35
- В Украине удачно испытали новый боевой модуль : Главное 17:35
- Лондон отказал российским журналистам в проведении интервью с Юлией Скрипаль : REN-TV 17:33
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : Українські національні новини 17:33
- Украина испытала новое оружие для ликвидации бронированных целей : ReplyUA.net 17:33
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : ПрессОрг24 17:32
- В Украине провели испытания нового боевого модуля : Новости Луганска 17:21
- Новый боевой модуль испытали под Черниговом : Взгляд.ua 17:18
- В Украине испытали новый боевой модуль : Телеграф.com.ua 17:13
- Роскомнадзор не получал обращения с требованием удалить из сети карикатуру на Поклонскую : Rambler News Service 17:12
- В Украине провели испытания нового боевого модуля : Arena.press 17:12
- Под Черниговом прошли испытания боевого модуля. Фото. Видео : РепортерUA 17:11
- Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля (видео) : Національний Промисловий Портал 17:11
- В Черниговской области успешно испытали новый боевой модуль : Bigmir)net Новости 17:08
- Новый МиГ-31: Гиперзвук и охота за спутниками Пентагона : Третья Мировая Война 17:05
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : Gorod.cn.ua 17:05
- В Украине испытали новый боевой модуль и сняли это на видео : Телеканал новин "24" 17:00
- ВСУ испытали новый боевой модуль, поражающий бронированные цели : Страна.ua 16:47
- Под Черниговом испытали новый боевой модуль : Корреспондент.net 16:46
- Procter & Gamble вложит более 3 млрд рублей в свои российские предприятия : Retailer.ru 16:42
- В Черниговской области испытали новый боевой модуль : Новое Время 16:41
- В Украине провели испытания нового боевого модуля : РБК-Україна 16:41
- КБ Луч испытало боевой модуль с управляемыми ракетами: видео : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- Видео, фото Под Черниговом прошли успешные испытания нового боевого модуля : Фокус 16:34
- Все ракеты попали точно в цель: В Черниговской обл. прошли успешные испытания нового боевого модуля : 112.ua 16:00
- Украина протестировала турецкий ракетный комплекс : QHA Крымские Новости 14:30
- Южная Корея заменит часть военных роботами : Телеканал новин "24" 14:30