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Все ракеты попали точно в цель: В Черниговской обл. прошли успешные испытания нового боевого модуля

Все ракеты попали точно в цель: В Черниговской обл. прошли успешные испытания нового боевого модуля (44)

112.ua 2018.05.24 16:00
Боевой модуль разрабатывали представители конструкторского бюро "Луч" и иностранной компании 24.05.2018 КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook В Черниговской области провели испытания нового боевого модуля, который способен поражать неподвижные и движущиеся бронированные цели с разными типами брони, передает пресс-служба конструкторского бюро "Луч" на странице в Facebook.
СКИФ, ЛУЧ, РАКЕТА, МОДУЛЬ, ИСПЫТАНИЕ, НАВЕДЕНИЕ, Чернигов, Украина, Киев
2018.05.24 (44)

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