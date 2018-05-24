Все ракеты попали точно в цель: В Черниговской обл. прошли успешные испытания нового боевого модуля (44)

112.ua 2018.05.24 16:00

Боевой модуль разрабатывали представители конструкторского бюро "Луч" и иностранной компании 24.05.2018 КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook КБ "Луч"/Facebook В Черниговской области провели испытания нового боевого модуля, который способен поражать неподвижные и движущиеся бронированные цели с разными типами брони, передает пресс-служба конструкторского бюро "Луч" на странице в Facebook.