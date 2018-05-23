В РФ заявили, что Украина не выплатила СНГ 300 миллионов рублей (2)

ForUm 2018.05.23 21:34
Украина де-факто не принимала участие в работе Содружества независимых
государств на протяжении более чем 4 лет. Об этом заявила директор
Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
"В 2014 году Украина отказалась от осуществления функции председателя в
организации, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и
представителей страны в исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения
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