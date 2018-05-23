В РФ заявили, что Украина не выплатила СНГ 300 миллионов рублей (2)

ForUm 2018.05.23 21:34

Украина де-факто не принимала участие в работе Содружества независимых государств на протяжении более чем 4 лет. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. "В 2014 году Украина отказалась от осуществления функции председателя в организации, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и представителей страны в исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения