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В РФ заявили, что Украина не выплатила СНГ 300 миллионов рублей

В РФ заявили, что Украина не выплатила СНГ 300 миллионов рублей (2)

ForUm 2018.05.23 21:34
Украина де-факто не принимала участие в работе Содружества независимых государств на протяжении более чем 4 лет. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. "В 2014 году Украина отказалась от осуществления функции председателя в организации, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и представителей страны в исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения
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2018.05.24 (2)

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