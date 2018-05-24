Иран выдвинул Европе 7 условий для сохранения ядерной сделки (35)

Дело.ua 2018.05.24 08:02

Европа должна обеспечить Ирану гарантии продажи нефти, а также сотрудничества с банками. Иначе Тегеран оставляет за собой право возобновить ядерную деятельность, заявил аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул семь условий, соблюдение которых позволит сохранить приверженность Тегерана ядерной сделке, сообщает в среду, 23 мая, агентство Reuters. По словам Хаменеи, Европа должна гарантировать, что Иран сможет по-прежнему