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Фокус: Украина

Продажу алкоголя в ночное время запретили в Днепре (1)

Версии.com 2018.05.23 14:01
Депутаты Днепровского горсовета во время 32-й очередной сессии ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время. Как сообщили в среду в пресс-службе городского совета Днепра, запрет наложен на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вина. "С десяти вечера до семи утра приобрести их будет невозможно ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках", - говорится в
АЛКОГОЛЬ, НАПИТОК, ДНЕПР, СТОЛОВАЯ, ГОРСОВЕТ, КИОСК, Украина
2018.05.24 (1)

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