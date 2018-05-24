Продажу алкоголя в ночное время запретили в Днепре (1)

Версии.com 2018.05.23 14:01

Депутаты Днепровского горсовета во время 32-й очередной сессии ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время. Как сообщили в среду в пресс-службе городского совета Днепра, запрет наложен на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вина. "С десяти вечера до семи утра приобрести их будет невозможно ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках", - говорится в