Продажу алкоголя в ночное время запретили в Днепре (1)

Версии.com 2018.05.23 14:01
Депутаты Днепровского горсовета во время 32-й очередной сессии ввели запрет
на розничную торговлю алкоголем в ночное время.
Как сообщили в среду в пресс-службе городского совета Днепра, запрет
наложен на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных,
слабоалкогольных напитков и столовых вина.
"С десяти вечера до семи утра приобрести их будет невозможно ни в
супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках", - говорится в
АЛКОГОЛЬ, НАПИТОК, ДНЕПР, СТОЛОВАЯ, ГОРСОВЕТ, КИОСК, Украина