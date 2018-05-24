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При покупке ж/д билетов пассажиры смогут узнать о наличии кондиционеров в вагонах (47)

Realist.online 2018.05.24 12:32
Компания "Укрзалізниця" (УЗ) ввела информирование о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне на этапе покупки билетов онлайн. Об этом сообщается на сайте компании. "Теперь узнать о наличии кондиционера в вагоне можно онлайн", - отмечается в сообщении. В системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка "Без кондиционирования", которая информирует, есть ли именно в этом вагоне кондиционер.
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2018.05.24 (47)

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