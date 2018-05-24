При покупке ж/д билетов пассажиры смогут узнать о наличии кондиционеров в вагонах (47)

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- "Укрзализныця" ввела еще одну опцию для пассажиров : UA1.com.ua 14:14
- Пассажиры поездов смогут заранее узнать о наличии кондиционера в вагонах : Утренний город 13:56
- Пассажиры, покупая билет на поезд онлайн, смогут выбрать вагон с кондиционером : Times.dn.ua 13:51
- "Укрзализныця" добавила еще одну опцию для пассажиров : FM-TV 13:36
- Узнать о наличии кондиционера в вагоне теперь можно онлайн : #Буквы 13:19
- Президент Эстонии посетила зону боевых действий в Донбассе : УкропNews.com 13:15
- Укрзализныця будет предупреждать о кондиционере в вагоне : Новости Харькова 13:15
- 'Укрзализныця' будет информировать пассажиров о наличии кондиционеров в вагонах при покупке билетов онлайн : Вої 13:05
- "Укрзализныця" будет информировать пассажиров о кондиционерах в вагонах : Газета "Лица" 12:59
- США намерены ввести новые пошлины на импорт автомобилей : Капитал.kz 12:58
- "Укрзализныця" приятно порадовала своих пассажиров : УРА-Информ 12:58
- Цены на железнодорожные билеты повышают люди, которые летают спецсамолетами, - "Наш край" : Ukrnews.info 12:56
- На сайте Укрзализныци можно увидеть, есть ли кондиционер в поезде : Еспресо TV 12:43
- "Укрзализныця" будет предоставлять новую услугу : Hronika.info 12:41
- В билетах "Укрзализныци" появилась новая опция : Подробности.ua 12:40
- Українсько-ісландський фільм увійшов до двадцятки кращих картин Канн на думку The Hollywood Reporter : Новое Время 12:40
- Укразализныця будет писать на билетах о наличии кондиционера : РИА Мелитополь 12:35
- "Укрзализныця" предоставит еще одну возможность для пассажиров : Finance.UA 12:34
- При покупке ж/д билетов пассажиры смогут узнать о наличии кондиционеров в вагонах : Realist.online 12:32
- Почему уголь на шахтах ДТЭК Павлоградуголь добывают раньше срока : ДТЭК 12:32
- "Наш край" призвал "Укрзалізницю" не повышать цены на 25%, а бороться с коррупцией : Realist.online 12:32
- "Укрзализныця" предоставит еще одну возможность для пассажиров : Экономика.com.ua 12:30
- В Украине дорожают ж/д билеты : Dnepr.com 12:25
- Новшество от "Укрзализныци": пассажиры смогут узнать онлайн, есть ли кондиционер в вагоне : УкропNews.com 12:15
- Пассажиры, покупая билет на поезд онлайн, смогут выбрать вагон с кондиционером : ОстроВ 12:09
- "Укрзализныця" будет информировать пассажиров о наличии кондиционера в вагоне : NewsOne 12:09
- Укрзализныця будет предупреждать о кондиционере в вагоне : Контракты.ua 12:07
- Вместо повышения тарифов на 25% "Укрзализныця" должна бороться с коррупцией - "Наш край" : Апостроф 12:00
- "Белоцерковвода" просит абонентов вовремя передавать показания счетчиков : КиевВласть.com.ua 11:51
- Укразализныця будет писать на билетах о наличии кондиционера : Время Харьков 11:51
- "Укрзализныця" сообщит пассажирам о наличии кондиционеров в вагонах : Вести.ua 11:45
- "Укрзализныця" вводит новую опцию для пассажиров : UATV 11:44
- "Наш край" призвал "Укрзализныцю" бороться с коррупцией, а не повышать цены на проезд : РБК-Україна 11:41
- "Укрзалізниця" добавила еще одну опцию для пассажиров : Шиповник.ua 11:40
- Кондиционеры Укрзализныци выйдут в онлайн : Новое Время Бизнес 11:39
- Кондиционеры в вагонах: Укрзализныця порадовала пассажиров : Gazeta.ua 11:35
- Новшество от "Укрзализныци": пассажиры смогут узнать онлайн, есть ли кондиционер в вагоне : УНИАН 11:33
- США пытаются предупредить масштабную хакерскую атаку на Украину, - Reuters : Экономика.com.ua 11:30
- На отдых - с комфортом: "Укрзализныця" добавила еще одну опцию для пассажиров : Ракурс 11:30
- Чтобы не было сюрприза: "Укрзалізниця" анонсировала новую услугу для пассажиров : Обозреватель 11:17
- "Укрзализныця" будет информировать пассажиров о наличии кондиционеров в вагонах при покупке билетов онлайн : УкропNews.com 11:15
- "Наш край" призывает руководство "Укрзализныци" отменить повышение цен на билеты : Интерфакс-Україна 11:06
- Теперь наличие кондиционера в вагоне можно проверить онлайн, - "Укрзализныця" : DsNews 11:03
- Пассажиры поездов смогут заранее узнать о наличии кондиционера в вагоне : Комментарии.UA 11:02
- В "Нашем крае" рассказали, как избежать повышения цен на ж/д билеты на 25% : Обозреватель 11:02
- Цены на железнодорожные билеты повышают люди, которые летают спецсамолетами, - "Наш край" : 112.ua 11:00
- Накануне жаркого лета: "Укрзализныця" начала информировать пассажиров о наличии кондиционера в вагоне : 112.ua 11:00
- Узнать о наличии кондиционера в вагоне поезда мариупольцы смогут онлайн : Ильичевец.Город 10:42
- "Укрзализныця" проинформирует пассажиров о наличии кондиционеров в вагонах поездов : Интерфакс-Україна 10:36
- Теперь о наличии кондиционера в вагоне поездов в Украине можно узнать онлайн : Мост Днепр 10:08
- В Украине дорожают ж/д билеты: сколько будем платить : Новости Краматорска 09:42
- В Украине дорожают ж/д билеты: сколько будем платить с июля : Интеллект Украины 03:45
- В Украине дорожают ж/д билеты: сколько будем платить с июля : From-UA.com 02:34