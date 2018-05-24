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Дорога на Запад: Бескидский тоннель поднимет украинскую экономику

Дорога на Запад: Бескидский тоннель поднимет украинскую экономику (63)

From-UA.com 2018.05.24 09:34
В четверг, 24 мая, в Украине откроют один из самых масштабных инфраструктурных проектов за последние 15 лет -двухпутный Бескидский железнодорожный тоннель, который является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в ЕС, передает НВ. В этом направлении идет более 60% транзитных грузов в страны Западной и Центральной Европы. Новый тоннель построен всего в 22 м от старого, который действовал еще со
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2018.05.24 (63)

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