Дорога на Запад: Бескидский тоннель поднимет украинскую экономику (63)

From-UA.com 2018.05.24 09:34

В четверг, 24 мая, в Украине откроют один из самых масштабных инфраструктурных проектов за последние 15 лет -двухпутный Бескидский железнодорожный тоннель, который является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в ЕС, передает НВ. В этом направлении идет более 60% транзитных грузов в страны Западной и Центральной Европы. Новый тоннель построен всего в 22 м от старого, который действовал еще со