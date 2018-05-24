В Киеве сегодня финал женской Лиги чемпионов (48)

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- Киев готовится к финалу женской Лиги Чемпионов : Телеканал НТН 14:15
- Киев готовится к финалу женской Лиги Чемпионов : Телеканал НТН 14:15
- Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов указал на признаки : АСН.in.ua 14:13
- Где смотреть финал женской Лиги чемпионов "Лион" - "Вольфсбург" : Сегодня.ua 14:13
- Финал женской Лиги чемпионов: "Мяч тот же, поле то же. Мужчины только быстрее" : zaFootball.com 14:12
- Tayanna спела на репетиции финала Лиги чемпионов : XSPORT.ua 14:08
- В столице сегодня стартовал финал женской Лиги чемпионов : УРА-Информ 13:57
- Как выглядит фан-зона к финалу Лиги чемпионов в Киеве. Много фотографий : Times.dn.ua 13:50
- Сегодня финал женской Лиги чемпионов в Киеве: где и когда смотреть матч : Телеграф.com.ua 13:43
- В Киеве сегодня пройдет финал Лиги чемпионов среди женщин : QHA Крымские Новости 13:30
- Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов : Kramatorsk.info 13:07
- "Ливерпуль" показал, как делается форма к финалу Лиги чемпионов в Киеве : Dynamomania.com 13:03
- Открытая тренировка ФК "Лион" (Франция) в Киеве : УКРІНФОРМ Фото 12:44
- Появилось видео, как шьют футболки к финалу Лиги чемпионов : Сегодня.ua 12:42
- Как выглядит фан-зона к финалу Лиги чемпионов в Киеве. Много фотографий : Новости Донбасса 12:39
- Мэр Димитровграда обматерил и ударил журналиста, не вставшего во время исполнения гимна России : NEWSru.com 12:39
- Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов : Українські національні новини 12:33
- Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов : ПрессОрг24 12:32
- Президента УЕФА в Киеве встретили с хлебом и солью : Сегодня.ua 12:12
- "Вольфсбург" и "Лион" играют в финале женской ЛЧ в Киеве : Еспресо TV 12:04
- Красотки "Вольфсбурга": фотографии из соцсетей участниц финала Лиги чемпионов в Киеве : Сегодня.ua 11:42
- Финал женской Лиги чемпионов: "Вольсбург" и "Лион" уже провели тренировки на стадионе имени Лобановского : NewsOne 11:39
- Погода в Днепре 24 мая: что обещают синоптики (видео) : Днепр Час 11:28
- Финалистки женской Лиги чемпионов провели тренировки в Киеве : Днепр Час 11:28
- Президент УЕФА прибыл в Украину на финалы Лиги чемпионов : OnPress.info 11:19
- В Киеве сегодня финал женской Лиги чемпионов : Електронні Вісті 11:15
- Лига чемпионов: Ткачихи и волчицы : Спорт-Экспресс в Украине 11:12
- Сегодня на стадионе имени Лобановского пройдет финал женской Лиги чемпионов : XSPORT.ua 11:08
- Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов : Шиповник.ua 10:40
- В Киеве сегодня финал женской Лиги чемпионов: фото тренировок : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- В Киеве сегодня состоится финал женской Лиги чемпионов : Гордон 10:35
- В Киеве певица Dua Lipa устроила фотосессию на "Олимпийском" перед выступлением на финале Лиги чемпионов (фото) : УНИАН 10:33
- Закрыть : CA-News АКИpress 10:19
- Сегодня в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов среди женщин : #Буквы 10:19
- Торги открылись 24 мая: доллар не изменился : Myfin.by 10:05
- В Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов УЕФА : Главное 10:05
- Красивые и талантливые. Ради кого стоит смотреть финал женской Лиги чемпионов. ФОТО : UA-Футбол 09:55
- Финал женской Лиги чемпионов: "Мяч тот же, поле то же. Мужчины только быстрее" : Сегодня.ua 09:42
- Финал Лиги чемпионов в Киеве: букмекеры назвали фаворита : DsNews 09:33
- Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов : 112.ua 09:30
- В Киеве сегодня состоится финал женской Лиги чемпионов : НикВести 09:12
- В Киеве сегодня состоится финал женской Лиги чемпионов : NewsMir.info 09:11
- Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги Чемпионов : UA-Футбол 08:54
- Финал женской ЛЧ. "Вольфсбург" против "Лиона". Начало матча - 18.45 : Tribuna.com Украина 08:54
- Вольфсбург - Лион: анонс финала Лиги чемпионов среди женщин : iSport.ua 08:46
- Вольфсбург - Лион: анонс финала Лиги чемпионов среди женщин : Bigmir)net СПОРТ 08:44
- Вольфсбург - Лион: анонс финала Лиги чемпионов среди женщин : Bigmir)net Новости 08:08
- Что происходит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов : Еспресо TV 08:04
- В Киеве сегодня пройдет финал женской Лиги чемпионов УЕФА "Вольфсбург" - "Лион" : DsNews 08:03
- Киев сегодня принимает финал женской Лиги чемпионов УЕФА "Вольфсбург" - "Лион" : Укринформ 07:47
- Сегодня состоится финал женской Лиги чемпионов : Телеграф.com.ua 07:43
- Сегодня в Киеве исполком УЕФА объявит стадионы еврокубковых финалов 2020 года : Страна.ua 07:02
- Финал женской Лиги чемпионов: "Вольфсбург" гуляет по Киеву, а "Лион" привез своего "Серхио Рамоса" : Комсомольская Правда в Украине 03:16