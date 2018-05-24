Корь не отступает: за неделю в Украине заболело более 1600 человек (12)

Мариупольские новости 2018.05.24 08:59

За прошедшую неделю (14-20 мая) в Украине корью заболели 1610 человек: 642 взрослых и 968 детей. "По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 корью заболели 1610 человек (642 взрослых и 968 детей)", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. С начала года насчитывается уже более 15 тысяч заболевших.