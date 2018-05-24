Корь не отступает: за неделю в Украине заболело более 1600 человек (12)

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- Вспышка кори в Украине: за неделю заболели более 1.6 тыс человек : Знамя индустрии 09:11
- Корь не отступает: за неделю в Украине заболело более 1600 человек : Мариупольские новости 08:59
- Минздрав отчитался о количестве новых случаев кори : Кіровоград24.com 08:51
- Вспышка кори в Украине: количество заболевших продолжает расти : Кам'янске портал 08:24
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Черкаси 08:21
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Одесса 08:17
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Житомир 08:14
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Вінниця 08:14
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Івано-Франківськ 08:14
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Запоріжжя 08:11
- Полторы тысячи больных корью: Минздрав зовет на вакцинацию всех "уклонистов" : УСБН Суми 07:46
- ОНФ обратился в мэрию Иркутска по точечной застройке в микрорайоне Первомайский : Новости@MAIL.RU 07:46
- За неделю корью в Украине заболели более 1,6 тысяч человек : УРА-Информ 00:57