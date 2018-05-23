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Фокус: Украина

Госсекретарь Помпео потребовал остановить "Северный поток - 2" (1)

Украина.ру 2018.05.23 21:02
Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода "Северный поток - 2", который, по версии Вашингтона, Москва, как и поставки энергоресурсов в целом, может использовать в качестве рычага давления на страны Европы С таким утверждением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. По версии шефа американской дипломатии, проект якобы "делает Европу
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2018.05.24 (1)

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