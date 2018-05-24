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В автокатастрофе на Львовщине погибли шесть человек, еще трое ранены

В автокатастрофе на Львовщине погибли шесть человек, еще трое ранены (2)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.05.23 15:12
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика во Львовской области погибли шестеро человек, еще трое доставлены в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции. По его данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 23 мая, около 7:20 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Вербляны в Бугском районе. Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля.
МИКРОАВТОБУС, ЧОП, ГРУЗОВИК, ЛЬВОВЩИНА, ТРАССА, ЧЕЛОВЕК, Львов, Киев, Чехия, Украина
2018.05.24 (2)

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