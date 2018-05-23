Минобразования объявило выговор ректору университета, который отправил студентов в Крым (1)

DsNews 2018.05.23 12:03

Министерство образования и науки объявило выговор ректору Сумского педагогического университета Юрию Лянну, который отправил студентов на практику в оккупированный Крым Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ведомства. "21 мая 2018 года в МОН подписано Приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянну за невыполнение условий трудового контракта", - говорится в сообщении.