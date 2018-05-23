Минобразования объявило выговор ректору университета, который отправил студентов в Крым (1)

DsNews 2018.05.23 12:03
Министерство образования и науки объявило выговор ректору Сумского
педагогического университета Юрию Лянну, который отправил студентов на
практику в оккупированный Крым
Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"21 мая 2018 года в МОН подписано Приказ об объявлении выговора ректору
Сумского государственного педагогического университета имени А. С.
Макаренко Юрию Лянну за невыполнение условий трудового контракта", -
говорится в сообщении.
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