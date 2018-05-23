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Фокус: Украина

Многодетную мать из Житомира хотят лишить родительских прав из-за бедности. ВИДЕО (1)

Журнал Житомира 2018.05.23 23:10
Уже больше года жители одного из районов города Житомира постоянно контролируют свою соседку Надежду Дмитренко и требуют лишить эту многодетную маму родительских прав. Под пристальное внимание соседей 40-летняя житомирянка попала больше года назад, когда стало известно, что трое её маленьких детей часто остаются без присмотра. Чтобы получить доказательства и поймать горе-мать на горячем, соседи даже
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2018.05.24 (1)

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