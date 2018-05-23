Многодетную мать из Житомира хотят лишить родительских прав из-за бедности. ВИДЕО (1)

Журнал Житомира 2018.05.23 23:10
Уже больше года жители одного из районов города Житомира постоянно
контролируют свою соседку Надежду Дмитренко и требуют лишить эту
многодетную маму родительских прав.
Под пристальное внимание соседей 40-летняя житомирянка попала больше года
назад, когда стало известно, что трое её маленьких детей часто остаются без
присмотра.
Чтобы получить доказательства и поймать горе-мать на горячем, соседи даже
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