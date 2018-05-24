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Малазийский Боинг был сбит российским "Буком", который привезли из Курска, - международная группа следователей

Малазийский Боинг был сбит российским "Буком", который привезли из Курска, - международная группа следователей (109)

Фокус 2018.05.24 13:04
Крушение Боинга / Фото: РИА Новости Российские официальные лица отрицают всякое участие в этом инциденте В Гааге в четверг, 24 мая во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.
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2018.05.24 (109)

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