Малазийский Боинг был сбит российским "Буком", который привезли из Курска, - международная группа следователей (109)

Фокус 2018.05.24 13:04

Крушение Боинга / Фото: РИА Новости Российские официальные лица отрицают всякое участие в этом инциденте В Гааге в четверг, 24 мая во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.