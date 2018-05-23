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Фокус: Украина

Данилюк назвал причины возможных санкций против Украины со стороны ЕС (1)

Перший Діловий 2018.05.23 15:33
Если до 28 июня не будет подписана конвенция MLI об устранении двойного налогообложения, Европейский союз может применить санкции против Украины. Об этом сообщил глава Министерства финансов Александр Данилюк в ходе заседания правительства. По его словам в прошлом году Кабмин принял решение о подписании до 28 июня многосторонней конвенции о выполнении мер, которые касаются соглашений об налогообложении, это так называемый MLI.
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2018.05.24 (1)

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