Данилюк назвал причины возможных санкций против Украины со стороны ЕС (1)

Перший Діловий 2018.05.23 15:33
Если до 28 июня не будет подписана конвенция MLI об устранении двойного
налогообложения, Европейский союз может применить санкции против Украины.
Об этом сообщил глава Министерства финансов Александр Данилюк в ходе
заседания правительства.
По его словам в прошлом году Кабмин принял решение о подписании до 28 июня
многосторонней конвенции о выполнении мер, которые касаются соглашений об
налогообложении, это так называемый MLI.
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